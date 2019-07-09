Україна подала запит на купівлю американської надсучасної зброї

Україна подала запит на купівлю американського військового устаткування. Подробиць запиту ніхто не розкриває. Але, як пояснили військові експерти, зазвичай такі запити стосуються продажу надсучасної зброї.

Процедура узгодження триває дуже довго. Адже спершу запит розглядає Пентагон, пізніше Держдеп, а потім продаж озброєння має ухвалити Конгрес. Втім, за словами колишнього посадовця Пентагона Майкла Карпентера, експорт американської зброї – важливий напрямок для президента США. І тому адміністрація нового президента України вчинила дуже розумно, подавши таку заявку.

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Втім, американські експерти, як от Стівен Бланк з американської ради з міжнародних відносин, кажуть: аби військова співпраця між США та Україною була продуктивною, Київ має виробити чітку військову стратегію, якої нині бракує.

Він також вказує на те, що біля Балтимору досі стоять два військові катери, які США подарували Україні, але їх досі не перевезли.

Посол України у США Валерій Чалий каже: нині рівень співпраці Києва і Вашингтона набагато вищий. Довіри більше, ніж було навіть 2014-го року. І, вочевидь, тема військової співпраці буде однією з провідних під час візиту Зеленського до Вашингтона. Втім дат візиту поки нема, посол говорить про можливий серпень-вересень і наголошує: візит має бути змістовним, а за цим стоїть тривала робота.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що США нададуть Україні майже $700 млн на оборону та боротьбу з корупцією.

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