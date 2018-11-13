Україна, Польща та Литва закликали ЄС посилити санкції проти РФ

Сьогодні у Вільнюсі закінчилася робота 9-ої міжпарламентської асамблеї України, Польщі і Литви.

Спікери і депутати трьох держав домовилися про співпрацю і спільну протидію російській гібридній агресії у всіх її проявах: військовому, економічному, енергетичному, інформаційному.

У підсумковому документі асамблеї також засудили і так звані вибори організовані Росією на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Парламентська асамблея трьох держав також закликала країни Євросоюзу посилити санкції накладені на Росію доки вона повністю не виконає Мінські домовленості, а у випадку ескалації – посилити санкції.

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Литва і Польща також підтримують наші європейські та євроатлантичні прагнення. А маршалок Сенату Польщі Станіслав Карчевський заявив, що майбутнє членство України у Євросоюзі і НАТО посилить всю систему європейської безпеки.

Також буде створено ще один безпековий комітет, у якому парламентарі трьох країн разом працюватимуть над проблемами економічної, енергетичної і кібербезпеки.

Орієнтовно 10-та сесія відбудеться на початку червня.

До слова, 9-та спільна сесія у Вільнюсі: про що говорили Україна, Литва і Польща.

Опубліковано Листопад, 13 в 20:01



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