Україна посіла четверте місце у світі за кількістю безконтактних платежів

Без черг і без готівки – люди розраховуються за харчі телефонами, годинниками і картками.

Молодь миттєво схоплює як за допомогою гаджетів заощадити свій час.

Директор Мастеркард в Україні Інга Андреєва каже – Україна посіла четверте місце у світі за кількістю безконтактних платежів з використанням мобільних телефонів, браслетів, смарт-годинників. Гарна новина – українці швидко вчаться.

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Але при цьому 37% дорослих українців досі не мають банківських рахунків і лише 38% малого та середнього бізнесу приймають безготівкові платежі. У Європі – таких удвічі більше. Тому у нас величезні можливості зробити життя комфортнішим. А банки кажуть – розрахунки через телефон навіть безпечніші ніж картками.

Проте такі телефони дорогі, і чимало українців їх не можуть собі дозволити.

Тож готівка для багатьох незамінна.

До слова, картка чи готівка. Як витрачати менше.

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