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Україна посіла останнє місце в рейтингу доступності бензину для населення

Україна посіла останнє місце в рейтингу сприятливих для автомобілістів міст Європи.

У нас на середню зарплату можна купити найменшу кількість бензину. Розрахунки показали, що середньостатистичний українець на середню зарплату може придбати лише 279 літрів бензину, і цей показник найгірший у всій Європі.

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Для прикладу, громадяни Люксембургу можуть придбати на середню зарплату майже 3 тисячі літрів бензину, а норвежці – понад дві. Найнижчі ціни на пальне в Казахстані, а найвищі – в Нідерландах.

Нагадаємо, низка великих АЗС в Україні знизили ціну на бензини і дизельне пальне на 20-80 копійок за літр.

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