Україна потопає у смітті: як боряться з відходами на Запоріжжі та у Вінниці

Україна потопає у смітті – це добре видно взимку, бо зараз трава та дерева приховують сміттєву катастрофу. Лише в останні роки країна почала робити певний поступ у розвитку галузі переробки та сортування і стало очевидним, що українцям бракує не лише культури поводження з непотребом, певного стимулювання штрафами – не вистачає головне, законодавчої ініціативи.

Нині у парламенті зареєстровані 18 законопроектів, котрі б мали навести лад у сміттєвій галузі, але жоден не дійшов до розгляду.

Першою сміття почала сортувати Швейцарія. Це було 47 років тому. Україна за всю незалежність цим питанням не переймалася. Навіть після трагедії на Грибовецькому сміттєзвалищі ситуація не змінилася. Хоча поодинокі приклади екосвідомості є.

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Так на Запоріжжі запрацювала перша в країні мобільна лінія сортування твердих побутових відходів. Вона здатна переробляти до п’яти тонн непотребу за годину. На рік – це 10 тис. тонн. Та унікальність її у мобільності. Усе обладнання – розміщене в автопричепі.

Устаткування, розроблене полтавськими інженерами, майже за півтора мільйона гривень купила Веселівська об’єднана територіальна громада. Щоправда, половину його вартості сплатила Американська агенція з міжнародного розвитку USAID.

Непотріб завантажують у контейнер, звідки він потрапляє в барабанний сепаратор. Тут сміття подрібнюють. А вже на стрічці вручну відходи сортують п’ять робітників. Окремо: пластик, бляшанки, скло та органіка. Потім усе це – на вторсировину.

У Вінниці є перша студентська станція поглибленого сортування сміття. Тут 20 фракцій – для білої, зеленої, коричневої пляшки. Окремо для газет, офісного паперу, а також для пластикових контейнерів та плівки. Сортують так ретельно, аби залишити в минулому як звалища, так і самі сортувальні лінії.

По суті, сортувальні станції роблять те, що могли б робити українці в себе на кухні, в офісах або магазинах. А якби в Україні була система і сортування, і збору, і переробки – на цьому можна було б добре заробити. Тонну паперу наші переробники купують за кордоном по 100 євро. А в нас його просто викидають.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює сміттєпереробний завод Кракова.

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