Україна потребує миру: українські діячі культури звернулися до світових лідерів

Представники української культури звернулися до світових лідерів із закликом до миру.

Письменники, митці, артисти, художники, науковці підписали відповідне колективне звернення до очільників держав.

У тексті, оприлюдненому на сайті Міністерства культури України, йдеться про те, що накопичення російських військ та постійні розмови про повномасштабну війну викликають тривогу. А тому представники культури закликають світових лідерів зробити все від них залежне, щоб Українська держава та її народ перебували в спокої.

А Росію вони закликали негайно відвести свої війська від українських кордонів.

Українські діячі культури наполягають, що демократичний Захід повинен надати Україні фінансову допомогу та зброю для оборони.

– Сьогодні Україна як ніколи потребує миру… Ми хочемо, щоб українці мирно відвідували театри, ходили в музеї, читали книжки, дивились фільми. І працювали врешті-решт на своїй улюбленій роботі. У ваших силах це зробити реальністю. Але діяти треба негайно, – наголошується в заяві.

Звернення вже підписали кілька десятків письменників, артистів, художників, науковців. Серед них: письменники Андрій Курков, Ірена Карпа, Сергій Жадан, режисери Олег Сенцов, Сергій Лозниця, Влад Троїцький, Наталка Ворожбит, Андрій Жолдак, акторки Іванна Сахно, Ірма Вітовська, співаки Катерина Павленко, Олег Скрипка, Наталія Жижченко, диригентка Оксана Линів, художник Іван Марчук, історик Ярослав Грицак та багато інших.

Збір підписів ще триває.

Нещодавно на фоні повідомлень про можливе широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну в РФ відомі люди розпочали збір підписів проти війни з нашою державою.

До збору підписів долучилися російські письменники, музиканти, актори, режисери, вчені, журналісти, правозахисники, політики (серед них акторка Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич, письменник Віктор Шендерович, поет Вероніка Доліна, телеведуча Тетяна Лазарєва, правозахисник Лев Пономарьов, публіцист Андрій Піонтковський, політики Григорій Явлинський, Лев Шлосберг та інші).

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