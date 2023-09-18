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Юлія Сеник, Ведуча програми Факти

Україна повернула дітей з окупації, а вояки РФ ниють про… Новини Факти ICTV за 18.09.2023

– У Бериславі окупанти скинули вибухівку поблизу автостанції — є постраждалі;

– Обстріл Нікополя: поранених цивільних дедалі більше;

– Кабінет міністрів зняв з посади 6 заступників Резнікова — кого звільнено;

– Вибух в “адміністрації” Пушиліна в тимчасово окупованому Донецьку;

– Звільнення Кліщіївки: воїни із бригади Лють показали кадри одного з боїв;

– Рекорд української армії дронів;

– Моряки річкової флотилії знищили командно-спостережний пункт росіян — відео;

– ГУР перехопили розмову окупантів — про що свідчив загарбник;

– Колаборант у деокупованому Лимані отримав 15 років тюрми — подробиці;

– В Гаазі почалися публічні слухання у справі щодо геноциду українців;

– З тимчасово окупованої території вдалось повернути двох дітей;

– На Київщині презентували унікальне укриття — у чому особливість.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 19:00 (18.09.2023).

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