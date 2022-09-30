Україна практично вийшла на показники довоєнного експорту зерна – Кубраков

Верховна Рада повертає акциз на пальне, гроші від якого повинні піти у Дорожній фонд.

– Акциз повертається не на тому рівні, на якому він був до війни. Дорожній фронд запрацює з 1 жовтня. Але більш значні надходження до Фонду будуть у наступному році. Витрачатися гроші будуть на мости та об’єкти, які були зруйновані.

Другий пріоритет за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова – це все, що стосується нашого експорту. Дороги до пунктів пропуску, відкриття нових пунктів пропуску на кордоні.

– Зараз не до будівництва доріг. Але там, де військовим потрібно в рамках експлуатації аби утримувати мережу, то ми це там будемо робити.

За словами міністра, у Харківській області роботи з відновлення доріг вже почалися.

Також Олександр Кубраков заявив, що Україна практично вийшла на показники довоєнного експорту зерна.

– За ці два місяці вивезено вже понад 5,5 млн тонн аграрної продукції – йдеться лише про три порти, які працюють в рамках зернової ініціативи. Близько 250 суден в різні країни. 4 судна відправлено в рамках світової продовольчої програми в найбідніші країни Африки. Коридор працює і вже довів свою ефективність. За вересень було експортовано майже 4 млн тонн. Ми майже вийшли на ті цифри, які в нас були до війни.

За даними Кубракова, виробники вже практично звільнили свої склади від агропродукції, яка накопичувалася через українських портів.

– Практично звільнили. Вже йде мова про новий урожай, який збирається і експортується.

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