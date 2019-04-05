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Україна програла Росії суперечку у Світовій організації торгівлі

Україна програла Росії суперечку у Світовій організації торгівлі. Оскаржували заборону росіян на транзитні перевезення через їхню територію українських товарів на ринки Середньої Азії.

Цей шлях був найкоротшим, а рішення Кремля – політичним. На скаргу України, росіяни стверджували, що політична ситуація в нашій країні у 2014 – 15 роках створювала суттєві загрози для російської національної безпеки.

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А тому, мовляв, обмеження транзиту не слід вважати порушенням. У Світовій організації торгівлі цю позицію підтримали.

Нинішня справа вже стала третьою, яку Україна програла Росії у СОТ.

До слова, Трамп не закриватиме кордон з Мексикою.

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