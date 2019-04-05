Україна програла Росії суперечку у Світовій організації торгівлі

Україна програла Росії суперечку у Світовій організації торгівлі. Оскаржували заборону росіян на транзитні перевезення через їхню територію українських товарів на ринки Середньої Азії.

Цей шлях був найкоротшим, а рішення Кремля – політичним. На скаргу України, росіяни стверджували, що політична ситуація в нашій країні у 2014 – 15 роках створювала суттєві загрози для російської національної безпеки.

Читайте: Газова директива не зупинить будівництво Північного потоку-2

А тому, мовляв, обмеження транзиту не слід вважати порушенням. У Світовій організації торгівлі цю позицію підтримали.

Нинішня справа вже стала третьою, яку Україна програла Росії у СОТ.

До слова, Трамп не закриватиме кордон з Мексикою.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.