Україна спростила перетин кордону – які документи треба надати

Відсьогодні Україна спростила перетин кордону під час карантину.

Тепер, щоб уникнути самоізоляції, достатньо пред’явити негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію.

Для іноземців також розширили список – негативний ПЛР-тест можна замінити експрес-тестом чи документом, що підтверджує здійснення повного курсу щеплень відповідними вакцинами.

Франція відкрила кордони для туристів

Із 9 червня Франція відкрила кордони для іноземних туристів, зокрема і з України.

Однак особа, яка перетинає кордон, повинна мати щеплення проти коронавірусу вакциною, схваленою в Європейському Союзі, – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna та Johnson&Johnson.

Детальніше про відкриття Францією кордонів для туристів, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Держприкордонслужба

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