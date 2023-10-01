Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Україна відмовилась від імпорту газу | Студентка в лавах ЗСУ | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
– Обстріл Харківщини 01.10.2023 — росіяни вдарили по деокупованому Вовчанську;
– Обстріл Донеччини 01.10.2023 — є загиблі;
– Загальнонаціональна хвилина мовчання;
– Звернення президента: Україна відзначає День захисників і захисниць;
– Привітання від Головнокомандувача ЗСУ Залужного українським воїнам;
– Вражаюча історія 22-річної студентки юрфаку в лавах ЗСУ;
– Західні лідери й посли вітають українських захисників — хто долучився;
– Зима без імпорту газу — що буде з цінами;
– Українські ветерани планують встановити світовий рекорд зі стронгмену.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 15:00 (01.10.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.