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Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча

Україна відмовилась від імпорту газу | Студентка в лавах ЗСУ | Новини Факти ICTV за 01.10.2023

– Обстріл Харківщини 01.10.2023 — росіяни вдарили по деокупованому Вовчанську;

– Обстріл Донеччини 01.10.2023 — є загиблі;

– Загальнонаціональна хвилина мовчання;

– Звернення президента: Україна відзначає День захисників і захисниць;

– Привітання від Головнокомандувача ЗСУ Залужного українським воїнам;

– Вражаюча історія 22-річної студентки юрфаку в лавах ЗСУ;

– Західні лідери й посли вітають українських захисників — хто долучився;

– Зима без імпорту газу — що буде з цінами;

– Українські ветерани планують встановити світовий рекорд зі стронгмену.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 15:00 (01.10.2023).

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