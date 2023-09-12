Україна відмовилася від російського ядерного палива: чим його замінять

Україна стала повністю незалежною від Росії в атомній енергетиці! Наша держава першою в Європі відмовилася від постачання ядерного палива з країни-агресора. Натомість тепер наші атомні станції використовуватимуть американське паливо, яке у дуже стислі терміни розробили спеціально для України.

Це, без сумніву, історична мить для України та приклад для Європи – наша держава показала, як можна усунути державу-терориста з ринків ядерних технологій.

– Це кінець монополії росіян у цьому сегменті ринку ядерного палива, і, я дуже сподіваюся, що цей день відкриє шлях до швидких санкцій проти росіян в атомній енергетиці, – каже міністр енергетики України Герман Галущенко.

У реактор невеликого енергоблока завантажують першу партію американського ядерного палива.

Його спеціально для України виготовили фахівці американської компанії Westinghouse на заводі у Швеції. До розробки палива для таких енергоблоків ще радянського виробництва долучилися і наші інженери.

– Це паливо буде завантажуватися саме тоді, коли воно нам дуже потрібне. Це означає, що ми повністю забезпечені американським паливом для всіх наших енергоблоків. Всі активні зони будуть завантажені лише Westinghouse, – запевняє президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

До відмови від російського ядерного палива на наших атомних станціях почали готуватися ще задовго до повномасштабного вторгнення, кажуть енергетики. Та Росія всіляко намагалася зірвати цей процес. Угоди на постачання паливних збірок підписали ще у 2020-му. І першу партію мали отримати лише через п’ять років. Та через велике вторгнення довелося стиснути терміни.

– Україна воює за нас, за Європу і за весь світ. Тому ми повинні були зробити усе можливе, аби ваша енергетика теж вистояла. І те, на що мало піти років 6-7, ми зробили за півтора, аби вчасно доставити вам це паливо, – переконує керівний директор Westinghouse Electric Sweden Азіз Даг.

Угоди на постачання американського палива вже підписали з Фінляндією, Чехією, Словаччиною та Болгарією. Про відмову від російського ядерного палива зрештою заговорила й Угорщина.

Енергетики ж кажуть – ця зима для нас знову може бути складною через удари російських військ, та усі дев’ять підконтрольних Україні енергоблоків працюватимуть, генеруючи енергію.

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