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Україна відмовиться від паперових документів у 2021 році – Зеленський

В 2021 році Україна відмовиться від паперових документів у держорганах влади, це пообіцяв на саміті Дія президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, ще недавно у можливість країни в смартфоні мало хто вірив. Та нині додатку Дія вже рік, тепер його оновлюють. У ньому є свідоцтво про народження і особистий податковий номер.

Читайте: Свідоцтво про народження, ІПН та інші документи: Дія оновила перелік послуг

Також за допомогою цифрових сервісів тепер реально відкрити ФОП за 15 хвилин. За два роки Мінцифри обіцяє наповнити додаток Дія загалом сотнею послуг.

Наразі Дією користується 5 млн людей. Міністерство інформації обіцяє безкоштовно познайомити із цифровими сервісами ще 6 млн українців.

Та щоб ними активно користуватися, необхідно, аби інтернет запрацював по всій країні. Таку мету ставлять на найближчі два роки.

Нині понад 10 тис. об’єктів соціальної інфраструктури без інтернету, а для багатьох сіл та містечок цифрова реальність – поки не більше, ніж фантастика.

Міністерство цифрової трансформації оновило мобільний додаток Дія і додало низку документів. Він вже пройшов два рen-тести на виявлення вразливості і отримав атестат відповідності від комплексної системи захисту інформації.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, тепер додаток став більш доступним для українців.

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