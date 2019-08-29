Україна вийшла на друге місце по авіаперевезенням у Східній Європі

Україна стала другою в Східній Європі за кількістю авіаперевезень.

Такий рейтинг за результатами першого півріччя оприлюднив польський туристичний портал Пасажер. За їхніми даними, українські аеропорти обслужили майже 11 млн людей.

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Очолює рейтинг Польща – 22 млн пасажирів. Румунія, яку вперше випередила Україна, нині на третьому місці. Завершує список Словаччина, через її аеропорти пройшло трохи більше мільйона пасажирів.

Нагадаємо, через протести у Гонконзі місцевий аеропорт призупиняв роботу.

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