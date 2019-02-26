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Україна випередила всі пострадянські країни за експортом мʼяса птиці

Україна випередила всі пострадянські країни за експортом мʼяса птиці.

Рейтинг склало Міністерство сільського господарства США. До нього увійшли 10 держав. З колишніх республік СРСР – крім нас, ще Росія та Білорусь. Українські виробники торік збули за кордон понад 300 тис. тонн пташиного м’яса.

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Білоруси вдвічі, а росіяни втричі менше.

А світовим лідером за обсягом експорту курятини є Бразилія, яка поставила на світові ринки понад 4 млн тонн продукту.

До слова, м’ясо в Африку і літаки в Китай: міжнародні торговельні зв’язки України.

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