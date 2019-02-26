Україна випередила всі пострадянські країни за експортом мʼяса птиці

Україна випередила всі пострадянські країни за експортом мʼяса птиці.

Рейтинг склало Міністерство сільського господарства США. До нього увійшли 10 держав. З колишніх республік СРСР – крім нас, ще Росія та Білорусь. Українські виробники торік збули за кордон понад 300 тис. тонн пташиного м’яса.

Читайте: М’ясо з пробірки: як вирощують штучні продукти та коли з’являться в магазинах

Білоруси вдвічі, а росіяни втричі менше.

А світовим лідером за обсягом експорту курятини є Бразилія, яка поставила на світові ринки понад 4 млн тонн продукту.

До слова, м’ясо в Африку і літаки в Китай: міжнародні торговельні зв’язки України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.