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Україна як кандидат у члени ЄС — публічний ляпас Путіну: які у нас шанси та як реагують європейці

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

23-24 червня Україна очікує на статус кандидата в члени Європейського Союзу. За нього має проголосувати Європейська рада і усі заяви офіційних осіб ЄС свідчать, що так воно і станеться. Це, так би мовити, фінальне голосування, після якого Київ сподівається отримати чітку дорожню мапу для вступу у Євросоюз. До того ж це можливість дати публічного ляпаса Путіну.

За надання нам кандидатства проголосували Європарламент та Єврокомісія. Самі ж європейці не приховують – підтримка України, у фінансовому плані, для них доволі болісна. Однак, Україна зараз платить тисячами життів, захищаючи Європу та європейські цінності.

По всьому Брюсселю українські прапори, а Соціально-Економічний комітет Євросоюзу, який  об’єднує підприємців, профспілки та громадське суспільство, підтримує наших співвітчизників чи не найбільше.

У комітеті переконані: Україна нині захищає увесь світ – і Європа має віддячити. І це попри те, що в місцевого бізнесу нині скрутні часи. Інфляція у ЄС понад 8%. Такого не траплялось десятиліттями. Спочатку компанії закривалися через коронавірус. Нині мають збитки через санкції проти Росії та високі ціни на енергоносії.

Резолюція, за яку проголосував комітет, максимально для нас комфортна. Україна має стати кандидатом без умов. Біженців пропонують прирівняти у багатьох правах до європейців, а ще надати Україні фінансову допомогу. Єврокомісія, яка голосувала наступного дня, була більш категоричною. Київ має запровадити 7 реформ – передусім у сфері правосуддя та боротьбі із корупцією. Інакше кандидатство можуть припинити. Країн, які лишаються скептичними, теж вистачає.

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Та все ж Україна впевнена: за два-три дні, коли за кандидатство голосуватиме Європейська Рада, усе складеться якнайкраще. І ми отримаємо чіткий план, як Україні усе ж доєднатися до Європейської родини.

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