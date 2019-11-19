Україна закупить у Франції 20 патрульних кораблів OCEA

Україна продовжує будувати єдину систему безпеки. Навесні ми підписали угоду з Airbus про купівлю сучасних вертольотів, а сьогодні домовилися про постачання 20 патрульних кораблів. Незабаром їх отримають прикордонники, які повністю закриють наші морські кордони.

Унікальну угоду підписали в Парижі міністри внутрішніх справ Франції та України на виставці Milipol 2019, яка стартувала 19 листопада у Парижі.

Сюди привезли найновіші технології захисту особового складу, а також системи спостереження, збору та аналізу даних і рятувального обладнання. Виставку урочисто відкрив міністр внутрішніх справ Франції – Крістоф Кастнер.

Катери компанії OCEA уже сьогодні мають в своєму арсеналі кілька країн Північної Африки, також вони працюють в Тихому океані. Це великі судна, 32 метри завдовжки, з легкимм корпусом з морського алюмінію. Катер розвиває швидкість до 32 вузлів і має запас ходу до 1200 морських миль. Автономно патрулювати морський кордон екіпаж може тиждень. Угода передбачає навчання персоналу і технічну підтримку на 60 місяців, а також локалізацію виробництва.

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Вартість проекту – 136 млн євро. Україна заплатить лише 15%, решту на вигідних умовах прокредитує Франція. Перші катери ми отримаємо уже за рік. Незабаром надійдуть і перші вертольоти від Airbus.

Вже до кінця року Верховна Рада має ратифікувати підписану сьогодні з французами угоду. Потім узгоджуємо технічні моменти, запускаємо виробництво і вже за рік отримаємо перший катер, а за півтора – на воду спустять перший корабель, повністю вироблений в Україні.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що два американські катери Island включили до складу ВМС.

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