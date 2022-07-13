Україна зараз у тренді: фешн-експерт Зоя Звиняцківська про моду в умовах війни

Фешн-експерт та історик моди Зоя Звиняцківська розповіла, як світ високої моди ставиться до українських дизайнерів, а також про зміни у цій сфері після війни. Дизайнер Віта Кін створила колекцію одягу з елементами української вишиванки, що привернуло увагу у світі моди.

– Україна вже не вперше з’являється на світових подіумах – це пов’язано і з політичними подіями у країні. Після 13-14 років був справжній сплеск. Варто зазначити, що не кожна вишита сукня – українська. Але в сьогоднішніх реаліях усі хочуть, щоби це асоціювалося з нашою країною, – розповіла Зоя.

Експерт у світі моди вважає, що Україна зараз у тренді.

– Це хайп, а суть моди – бути завжди у тренді. З іншого боку, просто так нас ніхто не просуватиме – Україну мають рухати наші вітчизняні дизайнери. І хоча в умовах війни складні колекції не дуже доречні, але наприкінці війни вони мають з’явитись, як це було у 2015 році, – додала Звиняцковська.

Зоя вважає, що Україна – це світовий бренд та тренд. Наші дизайнери несуть у світ те, за чим нас впізнають. Саме тому експерт вважає, що післявоєнна мода України має стати історією про вільних та сучасних людей.

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