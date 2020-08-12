Україна засуджує насильство під час протестів у Білорусі – Кулеба

Україна засуджує насильство під час протестів у Білорусі. Таку офіційну позицію держави озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Також він наголосив на тому, що МЗС закликає білоруську владу звільнити затриманих та піти на діалог із громадянами.

Кулеба підкреслив, що відсутність діалогу призводить до загострення протистояння та послаблює країну.

Протести у Білорусі

Вже третій день у Білорусі не вщухають протести. У Мінську та інших містах країни відбуваються масові мітинги проти результатів виборів президента.

У столиці десятки жінок вийшли на площу перед Комаровським ринком, утворивши кільце. Активістки засудили побиття силовиками протестуючих, які виходять на мирні мітинги.

Багато людей збирається під відділками міліції, щоб отримати списки затриманих та вимагають звільнення невинних.

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