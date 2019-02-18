Україна згадує героїв Небесної Сотні: у центрі Києва хода пам’яті

Сьогодні в Києві на Алею Небесної Сотні приходить багато людей, аби віддати шану героям – кладуть квіти, запалюють свічки. І у ці хвилини мала відбутись хода пам’яті.

Годину тому у Михайлівському соборі завершилася служба, де глава ПЦУ Епіфаній молився за упокій Небесної Сотні. Не дивлячись на пізній час, багато людей несуть квіти на алею Небесної Сотні і згадують події, які стались 5 років тому.

Рівно 5 років тому під час революції гідності мирна хода мітингувальників завершилась кривавою розправою. Тисячі людей вирушили до Парламенту, вимагаючи повернення конституції 2004 року, яка обмежує президентське правління.

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Але в урядовому кварталі на людей чекали беркутівці і тітушки. Вони заблокували прилеглі вулиці – стріляли з помпових рушниць і кидали світло-шумові гранати. При цьому центр столиці перекрили, зупинили навіть метро – щоб кияни не змогли прийти мітингувальникам на допомогу.

Після цього силовики пішли в наступ на барикади – назвали це антитерористичною операцією, задіяли БТР і водомети. Загинуло більше двох десятків людей, сотні зазнали поранень. І 18 лютого 2014-го року увійшло в історію як чорний вівторок.

Загалом же у період з 18-го по 20-те лютого в сутичках загинули понад сотню мітингувальників – яких нині називають Небесною Сотнею.

До слова, 5 річниця Майдану. Боротьба за свободу та гідність не завершилась.

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