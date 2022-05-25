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Україна зміцнює лінії оборони на Півночі: Єнін про можливий повторний наступ РФ

Юля Захарченко редакторка стрічки

Українські прикордонники готуються до ймовірного повторного вторгнення російських військ з північного напрямку. Загарбники атакують українські позиції та міста, не мають поняття про правила ведення бою.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін розповів, яка зараз ситуація у прикордонних областях.

– Ми взаємодіємо з підрозділами Збройних сил України, зміцнюємо лінії оборони навколо наших кордонів. Це відбувається у суворій відповідності до планів, затверджених Верховним головнокомандувачем. Безумовно, ми посилили режим служби у прикордонних областях. Ми активно взаємодіємо і вздовж лінії держкордону виставляють додаткові наряди. Ми готові до відсічі у будь-яких повторних спробах. Сьогодні частіше стикаємось з артилерійськими та мінометними обстрілами. Окремі диверсійно-розвідувальні групи намагаються прорватися з території Росії. Зазвичай вони отримують досить жорстку відсіч, і з великими втратами відступають.

Ворог випрацював певну тактику дій: здійснює відволікаючий вогонь, щоб не дати можливості українським захисникам перекинути певні ресурси на більш гарячі напрямки.

– Елементів накопичення ударних угрупувань вздовж кордонів з Білоруссю не спостерігається. Переважно ворог здійснює турбуючий вогонь, не даючи нам відволікти певні ресурси на більш гарячі напрямки. Правоохоронці працюють досить активно. Наші рятувальники надають максимально оперативну допомогу місцевому населенню, знешкоджують залишки артилерійських снарядів, які потрапляють на нашу територію.

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