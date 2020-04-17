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Україна зможе виявляти Covid-19 на ранніх стадіях – нова розробка науковців

Україна може виявляти коронавірус на ранніх стадіях. Науковці одного з підприємств розробили і почали випускати тести, що виявляють антитіла до Covid-19 на п’ятий-сьомий день захворювання.

Такі тести зможуть замінити дороге і довге ПЦР-тестування і забезпечити масовий скринінг населення. Про це інформагенції УНН розповів імунобіотехнолог Микола Співак. Він розповів: над розробкою працювали молоді науковці.

Тест передусім має захистити медиків, які масово інфікуються від пацієнтів. Адже хворобу на ранній стадії легше подолати. Нині підприємство розробляє тести, що здатні розпізнати вірус на третій-п’ятий день після інфікування.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому держава не замовляє українські ПЛР-тести.

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