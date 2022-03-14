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Українці блокують російські вантажівки на польсько-білоруському кордоні

Петро Дем'янчук

Тридцятикілометрова черга з російських вантажівок утворилась на польсько-білоруському кордоні. Вони, попри санкції, намагаються провезти до країни-агресорки європейські товари.

Та вже третю добу перетнути межу поблизу села Кукурики водіям не вдається, бо фури блокують українські активісти. Тисячі вантажівок, які вщерть забиті товарами зупиняються і щодня кількість їх збільшується. Українці голіруч їх тримають в облозі та вимагають від країн Євросоюзу заборонити росіянам перетин кордону.

Російські водії поводять себе нахабно – кидаються та сваряться з активістами. Була навіть спроба наїхати на учасників блокади. Втрутилась місцева поліція. Росіяни благають українців дати їм змогу виїхати, бо ж треба годувати дітей. Натомість те, що солдати з їхньої країни вбивають наших дітей та жінок, і тримають українців у блокаді без води та їжі – вони цинічно ігнорують.

Українці кажуть – жодна автівка з товаром не покине колону і на ворожі території не виїде.

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