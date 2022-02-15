Українці частіше цікавляться орендою житла на західній Україні – як попит вплинув на ціну

Напруга на українсько-російському кордоні змусила мешканців східних областей та столиці шукати, де вони могли б переселитися в разі масованого вторгнення Росії. Для багатьох безпечним залишається захід країни.

Факти ICTV розповідають, скільки коштує оренда житла у західних містах України.

Львів

Рієлтори зазначають, що попит на оренду житла у Львові вже зростає. Ця тенденція почалася ще наприкінці минулого року.

При цьому вартість оренди зросла несуттєво – на 5-7% – від 5 тис. грн за однокімнатну у старому будинку до 14 тис. грн за студію в новобудові. Частіше цікавляться і купівлею квартир. Квадратний метр у Льові коштує від $1,5 тис.

Ужгород

Попри ажіотаж, тут ціни не змінилися. Люди активно шукають для оренди будинки – від $1 тис. за місяць. Та найбільше цікавляться квартирами за суму 8-15 тис. грн.

Івано-Франківськ

Майже на половину побільшало охочих зняти квартиру і в Івано-Франківську. Тут вибір великий. Вартість оренди квартири у новобудові – 6 тис. грн.

Наразі більшість охочих шукають оренду на кілька тижнів чи на місяць. Рієлтори зазначають, що телефонують переважно з Києва та Харкова. Через попит оренда тут підскочила на 10-20%.

Тим часом місцева влада багатьох міст заходу України готує спеціальні приміщення – на випадок, якщо доведеться приймати біженців.

— Ми координуємо свою діяльність з міськими головами всіх громад у Львівській області і західній Україні, тобто не будуть люди їхати і одне місто. Це має бути чітка державна політика, – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Та все ж, і чиновники, і прості люди сподіваються, що війни не буде і чекають не на біженців, а на туристів.

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