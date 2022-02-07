Українці масово купують зброю: скільки вона коштує та які документи потрібні

Українці добре засвоїли, якщо хочеш миру – готуйся до найгіршого. З 2014 року, коли Росія напала на Україну, попит на зброю стрімко зріс.

Набули популярності тири та стрілецькі клуби. Факти ICTV вирішили дослідити: хто має право легально купити зброю, яку саме та наскільки складно отримати дозвіл на неї.

Один з магазинів зброї розташований у центрі столиці. Посеред дня тут несподівано людно, проте це не ажіотаж зразка 2014 року, коли Росія напала на Україну.

– Тоді з магазинів змели все. Продали навіть те, що ніколи не купували, – розповів директор магазину зброї Максим.

Тепер запаси поповнюють активніше, але в останні місяці дефіцит відчутний.

– Попит на боєприпаси доволі високий. Навіть є дефіцит на певні калібри, – поділився директор зброярні Вадим Конанчук.

Вибір зброї вражає. Журналістка Фактів ICTV розповіла, що у магазині є пропозиції навіть для неї.

– Я запропонував би найпоширеніший травматичний пістолет Форт-17. Його випускає українська компанія Форт, – запропонував директор магазину зброї.

Такий пістолет коштує понад 20 тис. грн, а заряджають його гумовими кулями. Максим запропонував його невипадково.

Журналісти – одні з небагатьох, кому можна купити цей пістолет та носити у кишені. Право на це мають також правоохоронці, судді та їхні родичі, народні депутати, державні службовці та учасники громадських формувань охорони порядку.

– Призначений для самооборони, коли на вас нападають. Лише тоді дозволено використовувати цю зброю, – розповів директор магазину.

Арсенал для українця – колосальний. Карабіни, рушниці, гвинтівки, напівавтомати! Все це може офіційно придбати кожен. Найпопулярніший карабін коштує щонайменше 30 тис. грн.

Беруть і дешевшу цивільну версію автомата Калашникова, який стріляє не чергою, а одиничними пострілами. Щоправда, він вже програє західним конкурентам. Помпові рушниці – ідеальні для початківців, а їхня ціна стартує від 6 тис. грн.

Серйозніша зброя – напівснайперські гвинтівки. Вони точні, зможуть влучити у ціль навіть за 1,5 км. І надпотужні, тому що можуть продірявити бетонну стіну. Для переконливості Фактам ICTV демонструють патрони, які теж може купити будь-хто. Кому по кишені, звісно.

Умовно всю цю зброю називають мисливською. Але, звісно ж, купують її не для полювання. Хтось для самозахисту, проте деякі готуються вступити до лав тероборони – туди дозволили зі своєю рушницею.

Але просто зайти та купити карабін чи рушницю не вийде, тому що потрібен дозвіл.

– Щоб його отримати, треба спочатку навчитися вправно та обережно користуватися зброєю. Варто довести це на іспиті офіцеру Національної поліції.

Інструктори радять сходити на п’ять занять для базової підготовки. Оперативно пройти її нині – не так просто, тому що у тирах теж людно.

Володіти зброєю навіть ідеально – замало. Якщо вам не виповнився 21 рік, були раніше засуджені чи не пройшли нарколога з психіатром – дозвіл на зброю поліція не дасть. Якщо за всіма критеріями підходите – не видихайте, чекайте на ревізію дільничного.

Загалом процедура оформлення може тривати до двох місяців. Фахівці наголошують, що мати рушницю – недостатньо. Потрібні регулярні тренування. Зброя без відточених навичок – небезпечний шматок заліза, який ще й може нашкодити.

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