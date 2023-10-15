Українці не можуть покинути сектор Гази | Виклики для уряду | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
– Щільність обстрілів в Авдіївці дещо зменшилася: як саме
– Нові прильоти по Херсону: які наслідки ударів
– Живуть на лінії вогню: як виживають жителі Великої Новосілки на Донеччині
– Українці заблоковані в секторі Гази: складнощі евакуації
– У школах Хмельницького облаштували сучасні укриття: як вони виглядають
– Україна хоче скоротити різницю в оплаті праці між чоловіками та жінками: що відомо
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17:00 (15.10.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.