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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Українці НЕ МОЖУТЬ ВИЇХАТИ з Ізраїля | СБУ викрила РОСІЙСЬКОГО КРОТА | Новини Факти ICTV за 09.10.2023

– Зеленський закликав об’єднатися проти тероризму

– Ситуація в Ізраїлі

– Українці застрягли в Ізраїлі

– Дискредитація України РФ

– Успіхи ЗСУ

– Шалені втрати техніки в армії РФ

– Підготовка пілотів дронів

– Обстріли Херсонщини

– Повернення українських дітей

– Підліток-благодійник

– Викриття шпигуна РФ

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