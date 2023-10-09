Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Українці НЕ МОЖУТЬ ВИЇХАТИ з Ізраїля | СБУ викрила РОСІЙСЬКОГО КРОТА | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
– Зеленський закликав об’єднатися проти тероризму
– Ситуація в Ізраїлі
– Українці застрягли в Ізраїлі
– Дискредитація України РФ
– Успіхи ЗСУ
– Шалені втрати техніки в армії РФ
– Підготовка пілотів дронів
– Обстріли Херсонщини
– Повернення українських дітей
– Підліток-благодійник
– Викриття шпигуна РФ
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