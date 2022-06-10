Українці облаштовуються у Польщі: дехто назавжди, а дехто мріє про повернення

Зараз у Польщі 1,5 млн. українців, які рятуючись від війни, виїхали до сусідньої країни. Більшість планують повернутися додому, але є й такі, що облаштовуються, шукають роботу, вчать мову.

– Приїхали місяць тому з Одеси, – розказала одеситка Вікторія. – Ми до останнього хотіли лишатися вдома, але почалися вибухи.

Вікторія пригадує – саме після потрапляння російської ракети у будинок, де загинуло восьмеро людей, серед яких тримісячна дитина, жінка прийняла рішення втікати до Польщі. З трьома дітьми нині орендують квартиру та звикають до нового життя. Найбільше Вікторію втішає – до дітей повернуся спокій.

– Було жахливо, коли я побачила що мої діти грають у війну. Вони уявляли, що вони в бункері. Зараз їхній стан стабілізувався. Вони перестали лякатися літаків. Гучних звуків. Ми самі перестали лякатися цього.

Жінка вже оформила допомогу. Одноразово від держави отримає 300 злотих – це 2200 гривень. І щомісяця 500 злотих на дитину. Але для цього кожен має оформити PESEL – це одинадцятизначний цифровий символ, що ідентифікує людину. Він дозволить скористатися соцдопомогою, медпослугами, отримати доступ до системи освіти і навіть заснувати власну компанію у Польщі. А ось безплатний проїзд для українців у громадському транспорті нині скасовано. Вікторію то не засмучує. Жінка каже – звикатимуть до нового життя бо чи повертатимуться до України поки не знає.

– У нас зараз життя проходить у стані – ми нічого не плануємо взагалі, говорить Вікторія.

Поки ж – записалася на мовні курси. Час на них має, бо дітей може безкоштовно віддавати у спеціалізовані центри розвитку.

Подібні заклади з’являються по всій Польщі. Щодня впродовж 4 – х годин з дітьми, а іноді з дорослими займаються педагоги та психологи.

В кожного є різні тривоги. Хтось у захваті і каже- я буду жити в Польщі. Мені тут дуже подобається я можу себе розвинути. А хтось дуже сумує і він повертається .

Психолог Ольга – українка. Вона теж втекла від війни з двома дітьми. Чоловік на фронті. У центрі розвитку дитини знайшла роботу.

У нас в центрі з 12 працівників семеро – українки. Бо сам центр розрахований зокрема на дітей з України. Ми розуміємо, що робота нині потрібна багатьом. Бо маєш роботу – маєш впевненість у завтрашньому дні.

Саме відсутність роботи, а відтак засобів до існування – одна із причин повернення українців додому. Нині, згідно з опитуванням, 83% мігрантів ще не працюють. Але понад половина з них – роботу шукають. Серед перешкод у працевлаштуванні — мовний бар’єр. Харків’янці Ірині пощастило. Її взяли на роботу навіть за фахом, жінка менеджер з туризму.

– Мене, я так розумію, пожаліли: взяли на роботу. Це робота з людьми у сфері туризму. Звісно, користі з мене немає, мені дали обробку документів. Шукати для людей за їхніми параметрами тури. Я виконую все, окрім спілкування з туристами.

Живуть разом з донькою неподалік Варшави. Їм безкоштовно надали кімнату. Та попри усіляку допомогу поляків додому таки збираються.

– Ми плануємо повертатися в Україну. Можливо планують залишитися тут ті, хто виїхав повним складом. Наприклад, з чоловіками та батьками, а всі,хто приїхав, а там залишилася сім’я, я впевнена, що ці люди будуть повертатися.

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