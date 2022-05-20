Українці, тікаючи від війни у Польщу, брали вишиванки, як оберіг

Під українські пісні, у вишиванках та з національною символікою на Старій площі у Варшаві зібралися кілька десятків українців. Дивлячись на все це дійство можна було б подумати, що це десь в Україні. Але ні, це польська столиця, і усі ці люди, хоч і були вимушені лишити свою Батьківщину, не полишили своїх традицій.

– Цього року свято проходить під гаслом “вишиванка – це броня нашої нації, а ми зараз боронимо весь світ”, – говорить вимушена переселенка з Броварів Київської області Ганна Талденко. – Українці боронять світ. От тому ми тут. Це свято не просто вишитого одягу. Для українців це символ, це наш код, наш захист. Це дуже важливо бо це коріння, це наша сила.

І цю культурну силу у вигляді сорочки – усі присутні складали у тривожну валізку ледь не в першу чергу.

– Як у нас було!? Та було так, що треба було їхати, – розказав Вільям із Сум. – Важко було! Біля Сум було важко.Що збирали з собою у валізу? Та майже нічого. Але вишиванку взяла невістка. Перше, що вона взяла – це вишиванки. У нас у сім’ї вишиванки у всіх. Ось тут у мене онука, у неї бабусина вишиванка, гарна! Бабусі вже нема, а вишиванка ще є.

Але є й ті, хто просто фізично не встиг вивезти з собою вишиті сорочки. Як от Валентина із доньками. Але і без них тут не змогли.

– Попросили нашого тата, який залишився у Києві, прислати нам речі, – сказала киянка Валентина. – Ну і звичайно ж вишиванки.Так вийшло, що буквально вчора, за день до Дня вишиванки нам прийшла посилка, і там були наші улюблені речі. Це те, чого не можна забрати у України. Це частина нашого спадку, і ми повинні його берегти і нести далі у майбутнє.

Інна – вимушена переселенка з м. Прилуки Чернігівської області поділилася своїми думками:

– Для мене вона символічна тим, що вона символізує нашу майбутню перемогу. Якщо чесно, кожного разу, коли я її одягаю – це наче ще раз на крок ближче до нашої світлої перемоги.

Всім українцям, що залишилися на Батьківщині, учасники акції у Польщі передали вітання і подякували чоловікам, що боронять нашу землю. Усіма думками та молитвами кожної хвилини вони з вами! З усією країною! Вони повернуться і разом будуть святкувати наступний день вишиванки!

Фото: Depositphotos

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