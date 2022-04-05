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Факти / Відео / Світ

Українці у Польщі: як країна допомагає нашим співвітчизникам

Ярослава Марущенко журналістка Вікна-новини

Від початку повномасштабної війни Росії в Україні свої домівки змушені були залишити близько 10 млн людей. Із них понад 4 млн стали біженцями. Найбільше людей виїхало до Польщі.

Польська влада заявила, що готова приймати стільки українців, скільки буде необхідно. Загалом до Польщі виїхало найбільше наших громадян. Прикордонне село Медика – один з пунктів перетину. Тут українці отримують речі першої необхідності та їжу.

Нині у місцевих церквах збирають їжу та речі першої необхідності, які направляють до Польщі, куди від війни втікають українці. А ще у Сакраменто діють курси, де можна буде вивчитись новій професії.

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