Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Українці заблоковані в секторі Гази | Штурм Авдіївки | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
– Обстріл росіянами Херсону: що відбувається в місті
– Обстріляли місто з артилерії: в Авдіївці загинули люди
– Загарбники вночі обстріляли Сумщину: які наслідки
– Без води та електрики: як виживають жителі Великої Новосілки на Донеччині
– Українці заблоковані в секторі Гази: складнощі евакуації
– Поодинокі взаємні обстріли: ситуація на кордоні з Ліваном загострюється
– Місяць кібербезпеки: що це та як долучитись
– Програма психореабілітації: як сиріт навчають виживати самостійно
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 14:00 (15.10.2023).
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