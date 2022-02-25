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Факти / Відео / Україна

Українці здають кров для військових: адреси центрів у Києві та Одесі

В’ячеслав Цимбалюк Журналіст та ведучий програми Факти. Спорт

Зараз, як ніколи, важливо бути корисними та допомогти нашій армії будь-чим. Тому медики та влада просять йти здавати кров.

Більшість українців дослухаються до цього та приходять до донорських пунктів. Відтепер Київський міський центр почав працювати цілодобово.

У Києві здати кров можна: вулиця Максима Берлінського, 12, та вулиця Петра Запорожця, 26.

Адреси здачі крові в Одесі: Бісквітний провулок, 2, та вулиця Академіка Воробйова, 5.

Не будьте байдужими та вірте у нашу армію. Разом ми переможемо!

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