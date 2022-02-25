Українці здають кров для військових: адреси центрів у Києві та Одесі
Зараз, як ніколи, важливо бути корисними та допомогти нашій армії будь-чим. Тому медики та влада просять йти здавати кров.
Більшість українців дослухаються до цього та приходять до донорських пунктів. Відтепер Київський міський центр почав працювати цілодобово.
У Києві здати кров можна: вулиця Максима Берлінського, 12, та вулиця Петра Запорожця, 26.
Адреси здачі крові в Одесі: Бісквітний провулок, 2, та вулиця Академіка Воробйова, 5.
Не будьте байдужими та вірте у нашу армію. Разом ми переможемо!
2022-02-25