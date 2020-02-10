Українець потрапив у топ-25 найвпливовіших діячів віком до 25 років у Польщі

Українець Вадим Мельник у свої 25 років потрапив до рейтингу польського Forbes.

Його компанія в Польщі виготовляє дрони, які використовують у Голівуді та якими можна транспортувати донорську кров.

Про талановитого розробника родом з Івано-Франківська, який підкорив Польщу і підкорює світ – сюжет Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як українці отримують гроші на стартапи у Польщі.

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