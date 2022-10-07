Україні потрібні воїни Інтернету – стартував п’ятий місячник кібербезпеки

В Україні розпочався п’ятий місячник кібербезпеки. Вперше в умовах війни. Головна тема – кібервійна з Росією.

Місячник стартував з інформаційної платформи для студентів. Окрім офлайн публіки, до події онлайн приєдналися понад 50 освітніх закладів. Представники кіберполіції, держспецзв’язку та Міністерства оборони презентували, що можуть запропонувати молодим спеціалістам.

Заступник голови Держслужби спецзв’язку та захисту інформації України Олександр Потій наголошує, що на ринку зараз дефіцит якісних кваліфікованих кадрів. Тому їх потрібно поповнювати.

Нині держава потребує кіберфахівців аж у 30 професіях цього напрямку. Зокрема, необхідні розробники, тестувальники й аналітики. Триває створення кібервійська. Це підтверджують й у Міністерстві оборони.

– Кібервійська існують, вони діють. І сьогодні внесені законопроекти, проекти рішень парламенту та уряду будуть тільки допомагати цьому процесу, – наголошує заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку Олег Гайдук.

Цьогоріч місячник кібербезпеки налічуватиме майже 30 подій. Це – сесії, хакатони, виставки та конкурси. Мета – показати молоді, що зараз країні дуже потрібні їхні знання та бажання працювати на безпеку держави.

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