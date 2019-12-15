Українка Харлан здобула золото на етапі Кубку світу
Українська шаблістка Ольга Харлан здобула перемогу на етапі Кубку світу. Змагання відбувалися в американському Солт-Лейк-Сіті.
Харлан спочатку обіграла француженку Меріон Бруне. А у фіналі зійшлася з китаянкою Дзіаруй Кіан.
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Українка перемогла впевнено з рахунком 15:9. Виборола свою чергову золоту медаль.
До слова, Вест Хем з мінімальним рахунком переміг Саутгемптон.
2019-12-15
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