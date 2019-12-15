Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Спорт

Українка Харлан здобула золото на етапі Кубку світу

Українська шаблістка Ольга Харлан здобула перемогу на етапі Кубку світу. Змагання відбувалися в американському Солт-Лейк-Сіті.

Харлан спочатку обіграла француженку Меріон Бруне. А у фіналі зійшлася з китаянкою Дзіаруй Кіан.

Читайте: Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи: де та коли дивитися

Українка перемогла впевнено з рахунком 15:9. Виборола свою чергову золоту медаль.

До слова, Вест Хем з мінімальним рахунком переміг Саутгемптон.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гімнастка зірвалася з 8-метрової висоти та зламала хребет (18+)
Сауни та басейни у ТЦ. Як у Німеччині пропагують здорове життя
WADA рекомендує усунути РФ від міжнародних змагань на 4 роки
82-річна бодібілдерка побила грабіжника та здала поліції
Українка Ярослава Магучіх визнана найкращою молодою легкоатлеткою світу 2019 року
Від депресії врятують 35 хвилин спорту на день – вчені
Перемога Ферстаппена та провал Ferrari на Гран-прі Бразилії
Гроші мають, але не платять. У Миколаєві можуть закрити кінну школу

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка