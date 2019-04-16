Українка створила унікальну школу у Польщі: уроки за келихом вина та у офісі Google

Українка у свої 29 років створила у Варшаві унікальну школу. Вона нетипова в усьому і має шалену популярність.

Надія Грушицька народилася у невеликому містечку Кременець на Тернопільщині, і ще під час навчання у місцевій педагогічні академії поїхала в Америку за програмою Work and Job. У США і заробила стартовий капітал, коли підпрацьовувала офіціанткою у піцерії та рибному ресторані.

До Варшави приїхала на магістратуру і почала втілювати свою ідею. Передусім запатентувала назву. Працювала перекладачем у великих корпораціях і звідси запозичила систему підбору персоналу. На корпорації і орієнтувалася – пропонувала виїзні уроки для працівників фірм. Хотіла, щоб її школа не була просто стаціонарною, де учні приходять в класи, а це має бути щось більше і набагато цікавіше.

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Нетипова школа у всьому. Інтерактивні заняття для дітей в порожніх класах, чи курс італійської для дорослих з носієм мови за келихом просекко, чи лекції в офісах таких корпорацій як Google.

Школу українка започаткувала понад 7 років тому. Нині є курси із 7 мов. Штат – 55 професіоналів різного віку. Викладачі мають хорошу зарплату, соціальне забезпечення і стабільність. Надія сама постійно розвивається і вкладає у своїх працівників та майбутнє школи. Усі гроші реінвестує, купила 25% акцій мовної школи на Мальті, у планах – школа в Італії, Великої Британії та продаж франшизи.

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