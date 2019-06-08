Українська черешня: користь для здоров’я і як обрати

Солодка і корисна, але дефіцитна. Мелітопольська черешня – найвідоміша в Україні через двотижневі зливи дала удвічі менший урожай.

На столичних ринках є і Мелітопольська черешня, й Одеська і з Буковини. Оптова ціна від 40 грн, у роздріб від 50. Але перекупники продають і по 100.

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Олександр щоночі зустрічає вантажівку з Мелітополя, і одразу на ринок. Бо черешня має бути свіжа. Підказує, як обрати свіжу і смачну. Аби була велика і солодка – головний критерій.

Але відро – то занадто, якщо не для насолоди, а для користі, достатньо з’їсти 10-12 штук. Черешню прозвали ягодою серця, адже в ній багато глюкози, що живить серце, і пектин, який виводить з організму холестерин. Корисна для гіпертоніків і для тих, хто страждає на анемію. Головне – добре мити.

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