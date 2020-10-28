Українська вакцина від коронавірусу: хто та як розробляв препарат

Українські та американці вчені представили прототип вакцини від коронавірусу президенту Володимиру Зеленському. Суто українською вона не є, адже основні дослідження проводились у клініках США та Туреччини.

На завершення розробки держава планує виділити 100- 150 млн грн – цього вистачить на клінічні дослідження. Остаточно стане зрозумілим, чи працює вакцина, ще за рік.

Співрозробник Володимир Сердюк продемонстрував агрегат, на якому працював над виділенням певного виду білку. Йдеться про один із протеїнів вірусу, так званий н-протеїн – українські науковці вважають, що він здатний блокувати хворобу.

Читайте: Комісаренко розкрив унікальність української вакцини від Covid-19

Хоч новий препарат вважають українським, він буде, скоріше, міжнародним, адже у розробці, з українського боку брала участь не Академія наук, а її співробітники, які працюють на приватну компанію.

Українська вакцина від коронавірусу

20 жовтня українські дослідники представили президенту Володимиру Зеленському результати доклінічної фази досліджень української вакцини проти коронавірусу.

Вони тривали шість місяців і включали наявність нейтралізації вірусу у культурі інфікованих клітин людини.