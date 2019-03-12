Українське сільгоспмашинобудування: скільки виготовляють машин і яка якість

Житниця Європи без власної техніки. Такий стереотип навис над Україною. Але поступово ситуація змінюється. І над цим працюють 200 машинобудівних підприємств.

Одне з них у Кропивницькому. На профільному заводі виготовляють грунтообробну та посівну техніку – усього до 5 тис. одиниць на рік. Продають на експорт і на внутрішній ринок. кажуть, конкуренція шалена, адже мусять виготовляти техніку не гіршу від західної. Сівалки, культиватори, борони – усього до 40 різних машин. Увесь метал – український. Закордонне лише кріплення. Багато деталей виготовляють на американських станках. Працюють із роботизованою технікою. Щоб мати якісну техніку. Як от борони, що вдвічі економлять час і пальне, або, наприклад, сівалка. Вона настільки потужна, що втискує будь-яке зерно навіть у неораний ґрунт.

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А на підприємстві у Богуславі виготовляють машини для оброблення та підживлення рослин. Зараз вони лідери з випуску оприскувачів в Україні. Виробництво теж з нуля. 3 роки тому, коли держава дозволила не сплачувати податок на прибуток, а інвестувати у підприємство, сюди закупили швейцарське і американське обладнання. Тут виробляють понад тисячу машин за рік. Деякі оприскувачі вже за кілька місяців розберуть. Бо хоч термін експлуатації 7 років, є тут такі, що працюють усі 12.

Техніка цих і ще понад 140 підприємств включена до спеціальної програми, що дозволяє брати фермерам українські машини. А потім чверть вартості їм повертає держава. Дрібним фермерам – компенсують аж 40%. За рік програмою скористалися понад 7 тис. аграріїв.

Є в програмі і виробники важкої техніки – тракторів та комбайнів. Однак ця галузь у нас розвивається надто повільно. В уряді пояснюють – готову західну техніку – нову чи вживану – завозять без мита. Тоді як деталі, потрібні для збору тих же комбайнів, українці купують з високим митом. Тому така техніка доволі дорога, та й за якістю вона поступається західній. І поки конкурувати з провідними світовими виробниками ми не можемо.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Черкасах застрелили директора агропідприємства.

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