Українські АЗС погодилися знизити ціни на бензин

В Україні суттєво подешевшає пальне. Керівники найбільших автозаправних станцій після зустрічі з антимонопольним комітетом погодилися знизити вартість бензину в середньому на 3-5 грн.

Основні гравці паливного ринку погоджуються, що після падіння вартості нафти у світі, вони теж змушені коригувати ціни на заправках.

Антимонопольний комітет на зустрічі з власниками АЗС нагадав про світову кон’юктуру. Загалом же з початку року ціни на пальне в Україні впали на 13%. Але вартість змінювалася лише після того, як у ситуацію втручався президент або Антимонопольний комітет.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як обвал цін на нафту вплине на Україну.

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