Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Українські АЗС погодилися знизити ціни на бензин

В Україні суттєво подешевшає пальне. Керівники найбільших автозаправних станцій після зустрічі з антимонопольним комітетом погодилися знизити вартість бензину в середньому на 3-5 грн.

Основні гравці паливного ринку погоджуються, що після падіння вартості нафти у світі, вони теж змушені коригувати ціни на заправках.

Антимонопольний комітет на зустрічі з власниками АЗС нагадав про світову кон’юктуру. Загалом же з початку року ціни на пальне в Україні впали на 13%. Але вартість змінювалася лише після того, як у ситуацію втручався президент або Антимонопольний комітет.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як обвал цін на нафту вплине на Україну.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

АЗС знизять ціни на бензин – АМКУ
АЗС знизять ціни на бензин – АМКУ
АМКУ чекає на зниження цін на бензин після обвалу вартості нафти
АМКУ чекає на зниження цін на бензин після обвалу вартості нафти
Під загрозою 5 млн людей: чим небезпечний Павлоградський хімзавод
Під загрозою 5 млн людей: чим небезпечний Павлоградський хімзавод
Як продовжити роботу двигуна та збільшити його ресурс
Як продовжити роботу двигуна та збільшити його ресурс
Укрметалургпром просить Мінекономіки відмовитися від обмежень щодо дизпалива
Укрметалургпром просить Мінекономіки відмовитися від обмежень щодо дизпалива
На Дніпропетровщині аферисти заправляли авто побутовим газом
На Дніпропетровщині аферисти заправляли авто побутовим газом
Ціни на газ у світі знижуються: причини та наслідки для України
Ціни на газ у світі знижуються: причини та наслідки для України
До 50 коп/л: В Україні здешевшав автогаз
До 50 коп/л: В Україні здешевшав автогаз

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка