Українські біонічні протези: керуються силою думки і в 16 разів дешевше аналогів

Унікальні біонічні протези розробляє винахідник на Дніпропетровщині. А робить він це за допомогою 3-D принтера. Протези не поступаються у практичності та функціональності закордонним аналогам. А коштують в рази дешевше. Керувати рукою-протезом можна за допомогою сили думки.

Хлопець зацікавився виготовленням з початком війни на сході. Нині, за протезами вже є черга. Кожному замовнику підбирають персональні мірки і за бажанням можна вибрати будь-який колір. Цей проект унікальний, аналогів в Україні немає.

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Пальці протеза – з пластику, а механіка – металева. Штучна рука, витримує вагу до 5 кілограмів.

Ціна на протезування за кордоном – десятки тисяч доларів. Тож у винахідника і виникла ідея створити бюджетний протез, який не поступається закордонним аналогам.

Виготовляють один протез кілька місяців.

До слова, в Україні почали виготовляти спортивні протези.

Опубліковано Листопад, 12 в 22:15



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