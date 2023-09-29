Українські ДРОНИ В КУРСЬКУ | Підступна ТАКТИКА ВОРОГА в окупації | Новини Факти ICTV за 29.09.2023

— Ранковий обстріл середмістя Херсона: є важкопоранені;

— Ракетний удар по Миколаєву: є влучання;

— Ворог вивів кораблі в Чорне море — можлива масована ракетна атака;

— Потрібна була “чиста біографія” — історія військового РФ, який пішов на фронт з в’язниці;

— Українські дрони атакували електричну підстанцію в Курську;

— Окупанти заманюють місцевих вакансіями у приватних охоронних структурах, а потім мобілізовують;

— ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках;

— Палата представників США схвалила виділення Україні 300 мільйонів доларів;

— 24 дні у блокаді — очевидець окупації Маріуполя видав книгу;

— Роковини трагедії Бабиного Яру, де нацисти масово розстрілювали беззбройних євреїв.

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