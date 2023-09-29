Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Українські ДРОНИ В КУРСЬКУ | Підступна ТАКТИКА ВОРОГА в окупації | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
— Ранковий обстріл середмістя Херсона: є важкопоранені;
— Ракетний удар по Миколаєву: є влучання;
— Ворог вивів кораблі в Чорне море — можлива масована ракетна атака;
— Потрібна була “чиста біографія” — історія військового РФ, який пішов на фронт з в’язниці;
— Українські дрони атакували електричну підстанцію в Курську;
— Окупанти заманюють місцевих вакансіями у приватних охоронних структурах, а потім мобілізовують;
— ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках;
— Палата представників США схвалила виділення Україні 300 мільйонів доларів;
— 24 дні у блокаді — очевидець окупації Маріуполя видав книгу;
— Роковини трагедії Бабиного Яру, де нацисти масово розстрілювали беззбройних євреїв.
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