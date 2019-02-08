Українські гриби в США та Ізраїлі: успішний досвід кооперативу з Буковини

Не вигадувати велосипед, а заробити на ньому, тобто на грибах – вирішили жителі віддаленого Чернівецького району. Три роки тому в Путилі створили кооператив з заморозки, сушіння та маринування грибів.

Дари лісу здають усі охочі, за гарного урожаю в день можуть заробити кілька тисяч гривень. Головне щоб продукт був якісним.

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Цього року в кооперативі переробили вже 30 тон грибів. Тепер українську продукцію можна знайти в США та Ізраїлі.

На підприємстві є кілька морозильних камер, одна з них – шокової заморозки, решту грибів зберігають у свіжому вигляді. Мариновані на замовлення кооперативу переварюють на заводі у повній стерильності. Бо ж закордонний споживач вимагає найсуворіших стандартів якості. Півлітрова банка маринованих коштує 100 гривень, сушені – від 50.

Зібрати, почистити, пересортувати та пофасувати – заготовки роблять вручну. Утім обладнання в кооперативі сучасне – 600 тис. гривень на його закупівлю дали європейці, з них 20% – частка членів кооперативу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як готувати гриби та як ними лікуватися.

Опубліковано Лютий, 08 в 19:59



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