Українські інженери створили власну електровантажівку: ціна та характеристики

Команда інженерів із Дніпропетровщини створила справжню електровантажівку. На реалізацію проекту розробникам знадобились два роки та десятки годин за станками в гаражному боксі. Характеристики електроавтомобіля не поступаються традиційному, а в якості – навіть перевершують.

Машина безшумна, мінімізує шкідливі викиди в атмосферу, а головне – надзвичайно економна. Повністю зарядити акумулятор можна від звичайної розетки за чотири години.

Від двигуна до коліс – усі деталі вантажівки українського виробництва. Оснащений електрокар безпечним літієвим акумулятором на 40 кВт на годину. За потреби його можна збільшити або зменшити – завдяки модульній конструкції.

Ще одна перевага вантажівки – багатофункціональність, насамперед завдяки рамі. За бажанням власника автомобіль можна перетворити на будинок на колесах або портативний гараж. Важить машина трохи більше тонни і стільки ж здатна перевозити.

Такий автомобіль стане у пригоді підприємцям, які займаються перевезеннями – особливо в умовах пандемії. Вантажівка допоможе заощадити – на сотню кілометрів витрачає електрики всього на 34 грн.

Вартість європейського аналога – щонайменше $40 тис., українська машина обійдеться втричі дешевше. А окупиться така техніка всього за два роки, запевняють інженери. Нині вони вдосконалюють модель і працюють над прототипом. Саме він уже незабаром стане основою для серійного виробництва електромобіля.

Карту, де в Україні заправити електромобіль, можна переглянути у нашому матеріалі.

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