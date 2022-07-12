Українські курорти під час війни: як облаштовані та чи безпечні

Після обстрілів курортної Сергіївки у тилових регіонах переймаються безпекою відпочивальників. Бо у відносно спокійних областях дбають про роботу і піднесення економіки. Зрозуміло, якщо 5 або 10 років тому споруджували гостьові будинки та басейни, про безпечні сховки тоді ніхто не думав. Та ось на Вінниччині чи на Закарпатті про це подбали, і тепер рекомендуватимуть до роботи лише ті відпочинкові бази, які мають елементарні укриття. І там має все бути обладнано за вимогами безпеки.

На Закарпатті баз відпочинку чимало, а от правильних укриттів немає. В одному із комплексів Ужгорода спеціально облаштовувати укриття не довелось. Поруч є збудоване ще за радянських часів бомбосховище. Його розчистили від сміття і там можна сховатися в разі небезпеки. Є ще інше місце, що править під час повітряних тривог за укриття – ще глибше під землею. З чаном, купіллю і сірководневою водою. Тут туристам дуже комфортно перечікувати ймовірну небезпеку.

Відкривати бази відпочинку ні в Ужгороді, ні поблизу Вінниці влада не хотіла. Але це додаткове наповнення бюджету, яке зараз дуже необхідне.

Зараз на десятках баз відпочинку у відносно спокійних регіонах відпочивають тисячі людей. Психологи запевняють, це важливо, особливо для переселенців, які пережили скрутні часи. Але ці комплекси мають бути безпечні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.