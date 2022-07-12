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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Українські курорти під час війни: як облаштовані та чи безпечні

Людмила Цимбалюк журналістка Факти ICTV, м. Вінниця Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Після обстрілів курортної Сергіївки у тилових регіонах переймаються безпекою відпочивальників. Бо у відносно спокійних областях дбають про роботу і піднесення економіки. Зрозуміло, якщо 5 або 10 років тому споруджували гостьові будинки та басейни, про безпечні сховки тоді ніхто не думав. Та ось на Вінниччині чи на Закарпатті про це подбали, і тепер рекомендуватимуть до роботи лише ті відпочинкові бази, які мають елементарні укриття. І там має все бути обладнано за вимогами безпеки.

На Закарпатті баз відпочинку чимало, а от правильних укриттів немає. В одному із комплексів Ужгорода спеціально облаштовувати укриття не довелось. Поруч є збудоване ще за радянських часів бомбосховище. Його розчистили від сміття і там можна сховатися в разі небезпеки. Є ще  інше місце, що править під час повітряних тривог за укриття – ще глибше під землею. З чаном, купіллю і сірководневою водою. Тут туристам дуже комфортно перечікувати ймовірну небезпеку.

Відкривати бази відпочинку ні в Ужгороді, ні поблизу Вінниці влада не хотіла. Але це додаткове наповнення бюджету, яке зараз дуже необхідне.

Зараз на десятках баз відпочинку у відносно спокійних регіонах відпочивають тисячі людей. Психологи запевняють, це важливо, особливо для переселенців, які пережили скрутні часи. Але ці комплекси мають бути безпечні.

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