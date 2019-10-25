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Українські медики за кордоном: польське МОЗ полегшило працевлаштування

Польща приваблює до себе на роботу нову хвилю українських лікарів.

Польське МОЗ розробило законопроект, що спрощує працевлаштування медиків із країн не Євросоюзу. Потрібно лише отримати дозвіл на практику в конкретному медзакладі та скласти іспит на право надання послуг в Польщі.

Процедура визнання документів про освіту – більше не обов’язкова. Тобто легше буде посісти високу посаду. Бо до цього українці здебільшого працювали санітарами та медсестрами.

Факти ICTV раніше писали про те, як працюють та скільки заробляють українські лікарі у Чехії.

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