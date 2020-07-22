Українські прапори і сльози. Як Попасна святкує 6-ту річницю звільнення від бойовиків

У Попасній сьогодні справжній День перемоги України над російсько-окупаційною армією. Від якої 6 років тому місто вдалося звільнити.

Найважчий після звільнення Попасної був 2015 рік. Тоді через помсту бойовики ледь не щодня з гармат обстрілювали житлові будинки, а місцеві дітлахи гралися серед артилерійських вирв у війну.

За 6 років війни у місті загинули 46 мирних жителів, 40 з яких лише 2015 року. Понад 60 приватних будинків знищені до фундаменту.

Відновлювати вдається за рахунок міжнародних організацій, держава тут допомагає мало. Але Попасна ззовні кардинально відрізняється від інших міст Донбасу.

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За роки війни прифронтова Попасна знайшла змогу не лише відновлювати зруйновані бойовиками будинки. Тут змогли і розбудовуватись. Центр міста у трояндах та з новою площею – позаздрить будь-який населений пункт на Донбасі.

Попри військову техніку, тут ідеальні дороги, попри близькість до фронту, тут курсують пасажирські потяги.

І про сьогоднішнє свято тут згадують ледь ні зі сльозами на очах.

Дуже важливий день. Сьогодні колона машин по місту проходила, я плакала, стояла біля вікна, тому що дуже зворушливо.

Але головне, тепер в місто вже не прилітають снаряди.

Саме військові, що разу метр за метром, роками просуваючись вперед, відтягують вогонь бойовиків з міста на себе.

Сьогодні там автопробіг з українськими прапорами.

У 2017 році через обстріли в Попасній постраждала 10-річна дівчинка. Без світла залишилися як мінімум 128 будинків. Там електропостачання тоді ремонтникам аварійної бригади вдалося відновити.

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