Українські розвідники: як наші воїни на Запоріжжі знищили окупантів

Їхня сувора чоловіча робота зазвичай непомітна і таємна, тож її не завжди показують у штабних зведеннях для загалу.

Втім, без військової розвідки на фронті – ніяк.

Серед розвідників, що боронять позиції на Запоріжжі, є як досвідчені бійці, так і зовсім молоді хлопці, які воюють аж ніяк не гірше.

Бо мають для цього вагому мотивацію – родичів на тимчасово окупованій території, що чекають на звільнення.

Ці хлопці – розвідники. Показувати їхні обличчя не можна. Та вони охоче розповідають про свої будні: тут, кажуть, на війні як на війні, до якої вже призвичаїлись.

Розвідникові на псевдо Черчилль лише 20, і зброю до рук він узяв кілька місяців тому. Причин битися з ворогом у хлопця з мирним фахом тракторист не менше за інших: його родина чекає на визволення на тимчасово окупованій території.

Хлопець щоразу, як чує рідні голоси – обіцяє своїм лишитися серед живих та обов’язково звільнити їх з-під московського ярма. І вже будує плани на майбутнє.

Звісно, що хлопці не тішать себе ілюзіями, бо знають – ворог близько і йти звідси не воліє. Тож тримають напоготові для нього заокеанський запобіжник окупації.

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