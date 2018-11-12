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Українські селяни можуть отримати за паї десятки тисяч євро компенсації

Мораторій на продаж сільськогосподарських паїв порушує права українців. До такого рішення дійшов Європейський суд з прав людини, зобов’язавши Україну скасувати заборону на торгівлю землею. Якщо ж цього не станеться – українці зможуть відсудити собі чималу компенсацію.

Забороняючи продавати паї, держава порушила їхні права. Адже в умовах мораторію поля в оренду доводиться здавати за безцінь.

Європейський суд, на відміну від українських, з такими аргументами погодився й постановив: мораторій на торгівлю сільськогосподарськими паями справді порушує права їхніх власників.

Якщо ж мораторій діятиме й далі – європейський суд готовий присуджувати українцям чималі компенсації.

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Виплати можуть сягати десятків тисяч євро, тож вони стануть серйозним тягарем для держбюджету, кажуть чиновники. Адже власників паїв в Україні – мільйони. Тож чекати, поки вони всі подадуть до суду, не варто. Значно краще, нарешті, скасувати сумнозвісний мораторій. Тим паче, що офіційно його дія мала б завершитися вже за півтора місяця.

До слова, у Дніпрі перетворюється на смердюче болото – величезне озеро Куряче.

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