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Факти / Відео / Україна

Українські силовики тренуються протистояти навалі мігрантів біля кордону Білорусі

Катерина Курбанова

Тренування щодо протистояння наступу нелегальних мігрантів із Білорусі відпрацьовували українські силовики у Рівненській області. До них були задіяні всі підрозділи МВС – прикордонники, поліцейські, Національна гвардія й тероборона.

– Відпрацьовується взаємодія між Державною прикордонною службою, Національною гвардією і поліцією щодо недопущення перетину кордону, взаємодії по виявленню і затриманню мігрантів, які вже перетнули незаконно кордон і безпосередня робота з міграційною службою, – каже заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

Україна має понад 1000 км спільної з білорусами межі. До ймовірного прориву готують жителів прикордонних сіл. Там збільшують кількість патрулів, залучають громадські формування. У людей просять бути пильними, і не сприяти мігрантам, а повідомляти про них поліції.

І хоча прикордонники кажуть, що масовий прорив мігрантів на наших кордонах поки малоймовірний, але варто бути готовими. Тому подібні навчання провели на Чернігівщині, а також перевірили готовність силовиків на Житомирщині. Такі ж тренування будуть і в інших областях на межі з Білоруссю.

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